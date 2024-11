Jak chronić swoje dane w sieci? Jak skutecznie komunikować się, nie tylko w świecie cyfrowym? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz na konferencji “Software is COOL – Bezpieczny spacer z DANYMI w chmurach”, która odbędzie się już w środę, 27 listopada, na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Wydarzenie skierowane jest nie tylko do informatyków, ale także do każdego, kto na co dzień korzysta z portali społecznościowych czy przechowuje dane online.

Czy jest bezpiecznie w tych portalach? Czy jest bezpiecznie w internecie? Czy bezpiecznie jest trzymać tam cokolwiek? Może rachunki bankowe nie są najbezpieczniejszym miejscem? O tym powie nam trochę Piotr Konieczny, założyciel Niebezpiecznika. Firma ma spore doświadczenie w sprawdzaniu szczelności instytucji.

Mówiła Anna Mroczkowska, dyrektor operacyjna Digital Technology Poland – organizatora konferencji. Wśród prelegentów znajdzie się również Janina Bąk, popularyzatorka nauki znana intertnautom jako Janina Daily.

Janina potrafi mówić o danych, potrafi je prezentować. Czyta wykresy i mówi o nich w ciekawy sposób. Mówi również o tym, jak nie dać się zmanipulować różnym danym, które widzimy. Na konferencji będzie również pan kojarzony głównie z głosu – Łukasz Knopek Konopka, znany lektor Netflixa czy Discovery Channel. On opowie o tym, jak modulować głosem, jak mówić, żeby być wysłuchanym.

Konferencja jest bezpłatna, ale liczba miejsc ograniczona. Aby wziąć udział, wystarczy zarejestrować się online. Link do zapisów znajdziesz tutaj.