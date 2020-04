Zobacz info

Grand Prix Terierów Typu Bull 2020 + CACIB Miejsce: Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie (66-004 Zielona Góra, ul. Drzonków-Olimpijska 20). ------------------------------------------------------------- Bull Type Terriers Grand Prix 2020 + CACIB Place: Provincial Sports and Recreation Center of the name Zbigniew Majewski in Drzonków (66-004 Zielona Góra, 20 Drzonków-Olimpijska St.). https://www.facebook.com/events/1027361604328907/