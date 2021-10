Waldemar Sługocki prawdopodobnie będzie jedynym kandydatem na szefa lubuskiej Platformy Obywatelskiej.

Poseł pełnił tę funkcję przez ostatnie lata i – jak powiedział Radiu Index – w kolejnych wyborach zamierza ubiegać się o reelekcję.

Rozmawiałem z koleżankami i kolegami i pytałem, czy ktoś jest w stanie podjąć wyzwanie. To trudna praca. Uznano, że to ja powinienem kontynuować to dzieło. Zdecydowałem się podjąć to wyzwanie i będę kandydował na kolejną kadencję.