To jedno z najczęściej pojawiających się ostatnio pytań zielonogórzan w audycji z udziałem władz miasta. Co z Winobraniem? Obchody dni miasta zwyczajowo miały się odbyć we wrześniu. Janusz Kubicki w audycji Prezydent na 96 FM stwierdził, że na wieści trzeba będzie jeszcze trochę poczekać.

Być może nawet do sierpnia, bo jak powiedział włodarz, trudno w dobie epidemii planować tego typu wydarzenia. Janusz Kubicki zapewnił jednak, że nie należy myśleć o Winobraniu jako o wydarzeniu na taką skalę, jak w ostatnich latach.

Wszystkie imprezy masowe tego typu są odwołane. Nie przygotowujemy się do Winobrania w standardowej formule, czekamy na rozwój wypadków. Wiem, że jest przymiarka do koncertów, ale one odbywały się na zasadzie sceny i publiczności, która siedziałaby w samochodach.

Prezydent stwierdził, że trudno szykować się do świętowania, gdy nie wiadomo, jakie obostrzenia będą obecnie w naszym kraju za kilka miesięcy.

Nie szykujemy się standardowo, coś na pewno będziemy chcieli zrobić, ale to wszystko wygląda na dziś inaczej, a nie znając reguł trudno się do nich dostosowywać. Branża muzyczna w całości jest w tej chwili zamrożona, my powoli otwieramy się na kulturę. Jeszcze nie żyjemy tak daleko w planowaniu. Bardziej pewnie w sierpniu będziemy się zastanawiać, co zrobić.

