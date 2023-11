W jaki sposób starać się o mieszkanie komunalne, i czy odnawiać procedury przy tzw. SIM-ach czyli Społecznych Inicjatywach Mieszkaniowych?

W ostatniej audycji “Prezydent na 96 FM” jeden z naszych słuchaczy, pan Jarosław, zapytał o wniosek z programu “Mieszkanie+”

Jak się okazuje, o czym mówiliśmy, program “Mieszkanie+” został przekształcony w program SIM czyli Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych. W jego ramach w Zielonej Górze budowanych jest na osiedlu Mazurskich 114 nowych mieszkań komunalnych, o czym informuje wiceprezydent Zielonej Góry Krzysztof Kaliszuk.

Miasto Zielona Góra wraz z pięcioma okolicznymi gminami przystąpiło do tej inicjatywy. Na przełomie lat 2024/25 mieszkania będą oddane do użytku. To będą mieszkania komunalne i należy składać wnioski i odnawiać miejsca w kolejce. Chodzi o aktualizację danych.