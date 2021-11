Powracamy do pytań naszych słuchaczy w audycji “Prezydent na 96 FM”. Przypomnijmy, jak co środę włodarz miasta – Janusz Kubicki – jest do Waszej dyspozycji, i możecie zapytać go o wszystko.

Podczas ostatniego programu pan Sebastian zapytał o rondo Jana Pawła Drugiego. Zdaniem naszego słuchacza na rondzie przy ulicach Wyszyńskiego i Łużyckiej jest bardzo ślisko.

Czy komuś coś wiadomo? Bo kierowcy wiedzą, że jest ślisko po każdym deszczu. Czy kiedyś coś z tym będzie zrobione i czy panu prezydentowi coś wiadomo na ten temat?

Co na to prezydent Janusz Kubicki?

Wiem, że jest problem, gdy są mokre pasy, gdy są pomalowane. Pierwsze słyszę, że cała nawierzchnia tego ronda ma jakąś wadę. Postaram się to sprawdzić.

Doi tego tematu powrócimy w kolejnym programie, który już w środę o godzinie 12.30. A czy Wy macie pytania do prezydenta? Dzwońcie pod numer telefonu 68-328-986-96 lub piszcie: prezydent@wzielonej.pl