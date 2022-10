Trwa budowa obwodnicy Południowej Zielonej Góry. Inwestycja niebawem zostanie ukończona, tymczasem jeden z naszych słuchaczy w audycji “Prezydent na 96 FM” zwrócił uwagę na pewien problem.

Chodzi o ścieżki rowerowe, które na czas budowy rond przy obwodnicy zostały rozebrane. Co teraz? O to pytał pan Kazimierz.

W związku z budową Obwodnicy Południowej buduje się ronda. m. in. na rondzie w kierunku Ochli i Zatonia były ścieżki rowerowe, które zostały rozebrane. Nawierzchnia na jezdni została zrobiona, a na ścieżkach rowerowych nie. To spory mankament, prosiłbym pana prezydenta, by to jak najszybciej zostało zrobione.