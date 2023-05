Czy w pobliżu siedziby zielonogórskiej policji i prokuratury można parkować? To jeden z tematów, który pojawił się podczas ostatniej audycji „Prezydent na 96 FM”.

Nasz słuchacz, pan Zenon zwracał uwagę, że w pobliżu tych placówek sporo osób parkuje, a powinien pojawić się znak „zakaz zatrzymywania się”.

We wrześniu 2022 roku złożyliśmy wniosek, by oznakować tę ulicę od wjazdu od Słowackiego do Struga znakiem B-36, bo policja i prokuratura stawia samochody i mamy utrudniony przejazd. Mieliśmy znak od Urzędu Miasta, że znak zostanie postawiony do 31 grudnia 2022 roku. Do dziś nic się nie dzieje, znaku jak nie było, tak nie ma.