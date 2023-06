“Czy w planach jest poprawa do Doliny Gęśnika od strony ulicy Sulechowskiej? Z jednej strony schody od ulicy Źródlanej, czy coś się da z tym zrobić?” Takie pytanie zadała jedna z naszych słuchaczek, pani Agnieszka w programie “Prezydent na 96 FM”?

Dolina Gęśnika to chętnie odwiedzane miejsce przez zielonogórzan szczególnie w okresie wiosenno-letnim. Ze swobodnym dojściem może być jednak kłopot. Jak się okazuje miasto ma plany, by to zmienić. Wiceprezydent Zielonej Góry Krzysztof Kaliszuk zdradził, że pojawiła się koncepcja wybudowania przejścia pod ulicą Sulechowską, która łączyłaby ulicę Źródlaną i część od Wagmostawu.

