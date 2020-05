Już nie tylko para młoda i świadkowe, ale i rodzice nowożeńców mogą uczestniczyć w uroczystościach ślubnych – taką informację przekazał w programie Miejski Alert Janusz Kubicki.

Mowa rzecz jasna o ślubach cywilnych, tych udzielanych w ratuszu. Słuchacze dopytują władze miasta o liczbę gości podczas takiej uroczystości. Włodarz Zielonej Góry przekazał parom młodym dobre informacje.

Podjęliśmy decyzję, że para młoda, świadkowie i rodzice mają prawo uczestniczyć w tej uroczystości. Oczywiście, wszystkim życzymy z tej okazji wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. Rodzice będą mogli być obecni w tej ważnej dla każdego z nas chwili.

Do życzeń dołączamy się i my