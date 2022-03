Przyszła wiosna, a wraz z nią słoneczne dni. Co za tym idzie – coraz więcej osób decyduje się na okulary przeciwsłoneczne. Jedni traktują je jak dodatek do stroju. Dla innych są one podstawą ochrony oczu przed promieniowaniem UV.

Tym bardziej, że nadmierna ekspozycja oczu na działanie promieni słonecznych może się przyczynić do występowania zapalenia spojówek, zaćmy, czy też ślepoty śnieżnej. Na co zatem zwrócić uwagę podczas wyboru tych idealnych okularów? Mówi Tomasz Puślecki, właściciel salonu optycznego w Zielonej Górze.

Przede wszystkim okulary mają nas bawić, mamy się w nich dobrze czuć. Wybierając okulary u optyka zwróćmy uwagę, żeby okulary pasowały do nas. Do naszej stylizacji. Ale nie tylko. Niech one pasują też do czynności, podczas których będziemy je nosić. Tzn. inne okulary wybierzemy do chodzenia, a inne też do uprawiania sportu.

O czym jeszcze warto pamiętać?

Mówimy o tym, aby okulary były dobrane, jeśli mamy wadę wzroku. Jeśli potrzebujemy wartości okularowej, niech one też to mają.

Pamiętajmy, że okulary przeciwsłoneczne chronią również przed alergią. Bo wszelkiego rodzaju alergeny zatrzymują się na szkłach i nie przenikają do oka. Żeby jednak okulary służyły nam jak najdłużej nie możemy zapomnieć o ich regularnym czyszczeniu.