O wspólną listę opozycji zabiega Stowarzyszenie Lewicy Demokratycznej. Przedstawiciel SLD, poseł Bogusław Wontor przekonywał w Radiu Index, że to najlepsze rozwiązanie.

A do kogo jest najbliżej SLD, jeśli chodzi o polską scenę polityczną? Wontor uważa, że do Platformy Obywatelskiej.

Chciałbym, żeby do tego doszło, żeby była jedna lista połączonej opozycji, bo uważam, że na dziś to najlepsze, optymalne rozwiązanie. Jeżeli miałbym wybierać, ale mówię to za siebie, najbliżej mi do Platformy Obywatelskiej, aczkolwiek nie jest to partia idealna.