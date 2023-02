Minimalnej porażki doznali szczypiorniści PKM Zachód AZS-u. Zielonogórzanie ulegli w meczu I ligi Tęczy Kościan 22:23.

Tęcza to przedostatnia drużyna w tabeli zażarcie walcząca o pozostanie na tym szczeblu rozgrywek. Wydawało się jednak, że to faworyzowani akademicy zrobią swoje i zgarną komplet punktów. Stało się jednak inaczej.

Już początek meczu wskazywał, że goście tanio skóry nie sprzedadzą. Inna sprawa, że kościańskiej ekipie zadanie ułatwiał nasz zespół. AZS raził nieskutecznością. Po pierwszej połowie gospodarze przegrywali 9:12.

Początek drugiej połowy to podwyższenie przewagi Tęczy do pięciu bramek (14:9). Wówczas jednak AZS wziął się do pracy. Zielonogórzanie zagrali lepiej w obronie i doprowadzili do wyrównania (16:16 po golu Macieja Należytego w 46 minucie). Do końca meczu trwała “wymiana ciosów”. Z niej lepiej wyszli goście, którzy na 2 minuty przed końcem prowadzili 23:20. AZS-owi udało się zmniejszyć prowadzenie Tęczy, ale na doprowadzenie do remisu nie starczyło już czasu.