Ma być szybciej i płynniej. Przede wszystkim dla autobusów komunikacji miejskiej, ale użytkownicy samochodów też mają na tym skorzystać. A pieszy odetchnie lepszej jakości powietrzem. Inteligentny System Transportowy zawita do Zielonej Góry.

To złożony projekt, bo oprócz systemu sterowania ruchu obejmie też m.in. przebudowę skrzyżowań. Priorytetowo ma być traktowana komunikacja miejska. Mówi prezydent Janusz Kubicki.

Żeby autobusy mogły w lepszy sposób przemieszczać się przez centrum miasta. Będzie to wszystko związane z systemami informatycznymi. Pojawią się nowe kamery. Będzie to ulica od Wrocławskiej, przez Al. Konstytucji 3 Maja, aż do skrzyżowania i dalej Al. Wojska Polskiego i Boh. Westerplatte. Zostanie to włączone do systemu.