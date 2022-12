Sprawmy dzieciom uśmiech – to kolejna, piąta już edycja akcji z myślą o najmłodszych, przebywających obecnie w zielonogórskim szpitalu.

Fundacja Innowacyjny Klub Rodzica będzie zbierać rzeczy, z których część przekaże do świetlic rozpoczynającego działalność Centrum Zdrowia Matki i Dziecka, a część trafi do paczek, które trafią do małych pacjentów.

Akcję koordynuje Fundacja Innowacyjny Klub Rodzica. Agnieszka Klukowska, jedna z inicjatorek zbiórki mówi o tym, co jest najbardziej potrzebne.

Chcemy w tym roku uzupełnić świetlice, które tam powstały, bo na każdym oddziale są osobne. Potrzebne są zabawki, puzzle, klocki, kolorowanki, bloki, kredki. Oprócz tego chcemy każdemu dziecku podarować prezent. Wszystkie dzieci, które leżą, otrzymają od nas paczki.

Organizacja zachęca, aby rzeczy spakować samemu i dołączyć list lub rysunek.

Można napisać coś do danego dziecka, do lekarzy, pielęgniarek, dodać kilka słów. Wiem, że w ostatniej akcji rysunki, które przygotowano, wisiały na sali oddziału pediatrycznego.

Ważne, żeby rzeczy były nowe lub w bardzo dobrym stanie. Zbiórka odbędzie się w kolejny weekend w dniach 8-10 grudnia w siedzibie fundacji przy ul. Jaskółczej 15. Więcej na temat także w wydarzeniu na Facebooku.