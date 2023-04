Czy Wzgórza Piastowskie wzbogacą się o nowe trasy rowerowe, także takie dla najbardziej wymagających miłośników jazdy jednośladami? Jest na to spora szansa.

Pierwszy krok został już zrobiony. U stóp Wieży Bismarcka został podpisany list intencyjny o współpracy i udostępnianiu obszarów leśnych na rzecz turystyki rowerowej. Pod listem podpisali się: Marcin Zając ze stowarzyszenia Amatorów Kolarstwa Yolobike, które było inicjatorem pomysłu, nadleśniczy Nadleśnictwa Zielona Góra Rafał Ozimiński oraz samorządowcy: wójt gminy Świdnica Izabela Mazurkiewicz-Kąkol i prezydent Janusz Kubicki.

Inicjatywa stowarzyszenia ma służyć temu, żeby oznaczyć te trasy, przygotować je – poczynając od prostych, do tych, które będą wymagały dużej kondycji. Marzyło mi się zawsze, żeby ten teren od kąpieliska w Ochli, przez Ogród Botaniczny, do Górki Tatrzańskiej służył rekreacji i wypoczynkowi, żeby było jak najwięcej elementów.

Pierwszy etapem ma być rodzinna trasa, dla każdego.

Zaczyna się przy ul. Łużyckiej, dochodzi do Wilkanowa, zahacza o Wieżę Bismarcka i z pętlą dochodzi do kąpieliska w Ochli. To jest obszar 12 kilometrów.