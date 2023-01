To będzie mecz najlepszych drużyn z naszego regionu w dolnośląsko-lubuskiej III lidze siatkarek. Lubuskie Taxi AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego zmierzy się z Aresem Nowa Sól, na wyjeździe.

Akademiczki są na drugim miejscu w tabeli, Ares „oczko” niżej, ale ma rozegrany jeden mecz mniej. Spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie, o czym mówi Marek Lemański, dyrektor biura klubu AZS UZ.

Mamy ważny mecz w sobotę w Nowej Soli, który może zadecydować o tym, kto w województwie lubuskim będzie liderem. Ustaliliśmy sobie perspektywę 2-3 lat, aby awansować do II ligi. Nie jest to łatwe zadanie, bo zespoły z województw: opolskiego, dolnośląskiego i śląskiego bardzo często się zbroją zawodniczkami z zewnątrz, ale my też to możemy zrobić. Jest to drużyna bardzo perspektywiczna. To są młode zawodniczki, bardzo dobrze znane sztabowi trenerskiemu. Perspektywy są optymistyczne, bo mamy też sponsora tytularnego.