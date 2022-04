Za tydzień o tej porze – jeśli pogoda nie pokrzyżuje planów – będziemy już po inauguracji sezonu w żużlowej eWinner 1. lidze. Przypomnijmy, Stelmet Falubaz sezon otworzy u siebie meczem z Aforti Startem Gniezno.

O drodze zielonogórzan, która – mamy nadzieję – ma zakończyć się awansem do elity będziemy rozmawiać w każdy poniedziałek o 11:15 w magazynie żużlowym „W69 na 96FM”. Dziś o szansach Falubazu, w świetle przedsezonowych sparingów rozmawialiśmy z Maciejem Noskowiczem. Nasz redakcyjny kolega, komentator Canal+ zwrócił uwagę m.in. na przeciętną dotychczas jazdę zawodników z formacji U-24. Przypomnijmy, o to miejsce w składzie walczą: Mateusz Tonder, Damian Pawliczak i Jan Kvech.

Mnie to trochę martwi. Cały czas mam rezerwę, o której pewnie powiedziałby trener, ale na razie nie ma błysku. Cały czas są testy. Myślałem jednak, że np. Mateusz Tonder w sparingach już będzie wiedział, na czym ma jechać. Okazuje się tymczasem, że jeszcze nie do końca. Myślę, że do pierwszego meczu wszystko powinno być poukładane. To niezwykle ważna formacja. Myślałem, że z tej konkurencji wydobędzie się coś pozytywnego.

Noskowicz uważa, ze trener Piotr Żyto postawi na Jana Kvecha. A na kogo postawi w formacji juniorskiej? Najwięcej szans jak na razie dostawali Dawid Rempała i Nile Tufft. Mniej jeździł dotychczas Fabian Ragus.

Może to jest tak, że na razie większym zaufaniem trener obdarza Tuffta. Może ten skład na pierwszy mecz już jest wykrystalizowany. Może żużlowcy wiedzą, a my możemy sobie dywagować z czego to wynika. Pamiętajmy też, że Ragus jest po kontuzji. On nawet jak mówi, że nie ma śladu, to jednak uraz był w tamtym roku. I może dlatego też trener Piotr Żyto podejmuje takie, a nie inne decyzje.