Na dwóch kółkach czy na własnych nogach – jak najlepiej poruszać się po Zielonej Górze? Tego dylematu nie mają ci, którzy słuchali audycji „Visit Zielona Góra”. Razem z pracownikami centrum informacji turystycznej zachęcaliśmy zarówno do tego, by wyjść w teren, jak i wybrać się na przejażdżkę.

Jako miejsce wędrówki możemy wybrać np. Dolinę Gęśnika. To miejsce szczególnie upodobali sobie rodzice z dziećmi. Są tam atrakcje i do wypoczynku, i do zabawy: park linowy, plaża, siatki do opalania się nad strumykiem czy altany.

Przede wszystkim park linowy „Gęsie Tarasy” to bardzo duża atrakcja. Można powiedzieć, że jest to atrakcja z górnej półki, jeżeli chodzi o propozycje dla dzieci, doskonale wkomponowana w potok Gęśnik. Do tych „Gęsich Tarasów” mamy oczywiście piękne przejście drewnianymi kładkami. Siatki porozwieszane nad Gęśnikiem to taka nowa atrakcja – i dorośli, i dzieci korzystają z tego bardzo chętnie. Najłatwiej dojechać od ulicy Batorego albo Sulechowskiej i skręcić w ulicę Źródlaną. Tam już bez problemu trafimy, bo i z jednej, i z drugiej strony widać wejścia do tej atrakcji.

A dostaniemy się tam chociażby rowerem. Dzięki stale rozbudowywanej sieci tras dla miłośników jednośladów możemy docenić także przyrodnicze i historyczne walory dzielnicy Nowe Miasto.

Pierwsza z tych tras jest trasą bardziej przyrodniczą. Przejeżdżamy z Zielonej Góry w stronę Zawady, Cigacic i przed mostem nad Odrą kierujemy się w stronę Lasu Odrzańskiego. Możemy wrócić w stronę Krępy, dalej drogą rowerową do Zawady i Zielonej Góry. Druga trasa jest natomiast drogą z historią w tle. Tym razem na początku jedziemy rowerostradą Zielona Strzała. Będziemy mieli okazję, żeby zobaczyć między innymi skansen kolei szprotawskiej z zabytkowym wagonem. Dalej kolejne drogi doprowadzą nas między innymi do parku książęcego w Zatoniu, a na zakończenie możemy na przykład udać się na kąpielisko miejskie lub na Dziką Ochlę i tam się zrelaksować.

Obie trasy liczą ok. 30 kilometrów i są położone na dość płaskim terenie.

Więcej na temat tras rowerowych oraz atrakcji w Dolinie Gęśnika – do wysłuchania w poniższych audycjach.

Rowerowa mapa Zielonej Góry: http://www.sygnatura.com.pl/public_html/rowerowaZG/rowerowaZG.html.