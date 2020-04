Szpital Uniwersytecki może jeszcze lepiej zadbać o standardy higieny. Otrzymał od zielonogórskich wodociągów mobilną pompę, która dozuje środek dezynfekujący ścieki. Urządzenie jest nowe, zostało zakupione i użyczone szpitalowi.

Pompa będzie działać w głównym budynku lecznicy. Odkazi ścieki, które zostaną stamtąd odprowadzone. W ciągu godziny pracy urządzenie może dostarczyć 7 litrów środka dezynfekującego.

Jest to mobilny, przewoźny element, w którym jest zbiornik na środek dezynfekujący plus pompa, która w odpowiedniej ilości wpompuje dezynfekant do systemu kanalizacyjnego. Urządzenie będzie współpracowało z kanalizacją wychodzącą z danego oddziału, gdzie mają być ulokowani potencjalnie chorzy na koronawirusa. Jest to urządzenie, które ma możliwość zasilania w energię z baterii lub z sieci.

Zielonogórskie wodociągi użyczyły urządzenia, jednak szpital może z niego korzystać tak długo, jak będzie trzeba.

To użyczenie tylko ze względów formalnych. My to urządzenie zakupiliśmy, jest na naszym stanie, ale oczywiście szpital może używać go do czasu, kiedy będzie potrzebował. Forma użyczenia jest po prostu wygodniejsza. Przekazaliśmy to urządzenie i jest ono do dyspozycji szpitala na tyle, na ile będzie potrzebne. Z naszej strony nie ma tu żadnych ograniczeń czasowych.