Dziś Światowy Dzień Recyklingu. Zielonogórski Zakład Gospodarki Komunalnej postanowił więc wykorzystać go do promocji najnowszego spotu. Jest to pierwszy z kilku planowanych materiałów, które mają być podpowiedzią w trakcie codziennego sortowania odpadów.

Pierwszy spot dotyczy tworzyw sztucznych i plastiku. Okazuje się, że są to odpady, których w naszym mieście produkuje się najwięcej. Rośnie jednak nie tylko ilość śmieci, ale też świadomość zielonogórzan na temat ich segregacji.

Są już świadomi, że segregować trzeba. To nie jest żadna fanaberia. To nasze życie. Coraz lepiej segregują, wiedzą co do jakiego pojemnika powinno trafić. Jeszcze trochę nam brakuje, ale mamy nadzieję, że z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc, poziomy odzysku będą coraz większe.

Zakład Gospodarki Komunalnej przypomina, że segregacja śmieci to dawanie im drugiego życia. Z butelek plastikowych można zrobić na przykład bluzy polarowe lub namioty. Szkło pozwala na uzyskanie między innymi nowych słoików lub kafelków. Szerokie zastosowanie ma też papier. Dodajmy, że cykl spotów powstał w ramach promocji nowego Punktu Selektywnej Zbiórki i Odpadów Komunalnych. Spot zobaczycie poniżej.