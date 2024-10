Ile kilogramów noszą na plecach uczniowie? I co mają w tornistrach? To w Szkole Podstawowej nr 14 sprawdzał dziś (8 października) sanepid. To akcja, która ma zapobiegać rozwijaniu się u najmłodszych wad postawy.

Mówi Joanna Kierecka z inspekcji sanitarnej.

Plecak nie powinien przekraczać 10% wagi ciała dziecka. Dzieci różne rzeczy ze sobą zabierają, ale generalnie ten ciężar jest na dobrym poziomie.

Dorota Baranowska, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze, podkreśla, że z roku na rok zbędnych przedmiotów w plecakach ubywa.

Szafki szkolne są rozwiązaniem. Do tego należy dołożyć to, że dzieci nie muszą brać podręczników do domu.

A co dzieci noszą ze sobą do szkoły? Zaglądamy do plecaków.

Oprócz wagi plecaka, równie ważny jest sposób jego noszenia. O ile młodsi stosują się do zasad, to ze starszymi uczniami bywa różnie. Mówi Sylwia Matuszak, dyrektorka szkoły.

Sanepid co roku przeprowadza takie kontrole w zielonogórskich szkołach.