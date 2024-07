Czy Urząd Marszałkowski zdecyduje się zerwać umowę z Polregio i utworzyć własną spółkę kolejową? Takie pytanie powraca co jakiś czas, a jest związane z wciąż odwoływanymi połączeniami lokalnymi za które jest odpowiedzialny przewoźnik regionalny.

O zdanie zapytaliśmy Sebastiana Ciemnoczołowskiego. Wicemarszałek województwa lubuskiego jest zdania, że należy rozpatrywać wariant zerwania umowy z Polregio i powołania własnej spółki samorządowej.

Jeśli w najbliższym czasie nie będzie poprawy, to my tę umowę wypowiemy. Mamy alternatywy związane ze współpracą ze spółkami samorządowymi z Wielkopolski i Dolnego Śląska. Robimy analizę nad powołaniem własnej spółki nie tylko kolejowej ale i transportowej.

Co oznaczać by mogło powołanie takiej spółki?

Może być tylko lepiej. My dopłacamy ponad 30 złotych do kilometra przewozów osobowych. Usługa dolnośląska kosztuje 17 złotych. Mamy 23 szynobusy i to wystarczy 80-90 procent połączeń.