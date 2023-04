Port lotniczy Zielona Góra Babimost szykuje się do wiosenno-letnich połączeń. Są nowości.

Z naszego lotniska będziemy mogli polecieć nie tylko do Gdańska, tak jak rok temu, ale również do Krakowa. O szczegółach mówi Mariusz Stokłosa, od kwietnia nowy prezes spółki Lotnisko Zielona Góra-Babimost.

Od 25 kwietnia, rozpoczynamy loty do Gdańska, dwa razy w tygodniu. Kursy będą do 20 października. Jest duże zainteresowanie Krakowem. Niedługo powinien pojawić się w ofercie, od 7 czerwca do 2 października, będą 34 rotacje.

Stokłosa dodaje, że w tym roku utrzymane zostaną połączenia do Chorwacji, choć tu również nastąpią zmiany.

Chcemy zaproponować, by był to Zadar, przez ostatnie dwa lata była to Rijeka. Chcemy pokazać inny zakątek Chorwacji. Będziemy realizować ten kierunek od 11 czerwca do 17 września,. Od wielu lat taką destynacją, która króluje jest Turcja. W sumie będzie 66 kursów.