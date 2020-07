Zobacz info

Zapraszam Was serdecznie na kolejny warsztat z Robertem w Zielonej Górze. W zwi��zku z tym, że marcowy warsztat musieliśmy odwołać z przyczyn od nas niezależnych, zorganizowaliśmy się z nowym terminem dla Was. Tym razem się uda :) Tego życzę sobie i Wam. Do zobaczenia na macie :) termin: 18-19.07.2020 plan: sobota 18.07.2020: 11.30 do 12.00 rejestracja 12.00 do 15.00 praktyka asan 15.00 do 16.00 przerwa 16.00 do 18.30 praktyka asan niedziela: 19.07.2020 9.00 do 12.00 praktyka asan gdzie: JOGANOV...