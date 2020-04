Jak zadbać o swoją urodę, gdy zamknięte są salony kosmetyczne? W tym czasie możemy sobie poradzić bez specjalistycznych zabiegów – uważa kosmetolog Małgorzata Ampulska. Poleca, abyśmy korzystali z naturalnych składników, które mamy pod ręką.

Nasza skóra może źle znosić zamknięcie w domu i stres. Często jest przesuszona, dlatego potrzebuje nawilżenia.

Powinniśmy nawadniać się również od środka, pijmy więc 2 litry wody dziennie. Poza tym ważne, by pielęgnacja była dobrana do typu skóry.

Domowy peeling do skóry suchej to na przykład drobno zmielona kawa z olejkiem. To jest naszą podstawą, jeżeli chodzi o twarz czy ciało. Natomiast później możemy sobie same przygotować maseczki. W przypadku skóry suchej – żółtko, parę kropel cytryny i oliwa z oliwek lub inna oliwa, która jest w domu. Z innych masek – może to być nawet aloes, miąższ ze środka.