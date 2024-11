Trwa usuwanie usterek budowlanych na odbudowanej nitce wiaduktu na Al. Zjednoczenia. Chodzi dokładnie o źle wykonaną warstwę nawierzchni.

Trwa jej frezowanie. Termin oddania wiaduktu do użytku to marzec przyszłego roku, ale cały czas jest szansa, że stanie się to wcześniej. Po uruchomieniu wschodniej nitki wiaduktu ruszy remont drugiej, zachodniej części obiektu.