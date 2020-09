Samorząd województwa lubuskiego wspólnie z Zachodnią Izbą Przemysłowo-Handlową oraz Organizacją Pracodawców Ziemi Lubuskiej realizuje konkurs “Bony dla Przedsiębiorców”. Jak się jednak okazuje to nie jedyna oferta skierowana do lubuskich pracodawców.

Jak powiedział w programie “Region Południe” członek zarządu województwa Marcin Jabłoński rozstrzygnięte zostały inne konkursy skierowane do przedsiębiorców:

Zakończyliśmy dwa konkursy skierowane do przedsiębiorców. Łączna wartość pierwszego z nich to kwota 70 milionów złotych – na innowacje, rozwój. Podpisujemy już umowy. Również rozstrzygnęliśmy konkurs na instalację fotowoltaiczne – to kwota blisko 60 milionów złotych. Kwota 120 milionów wkrótce trafi na rynek i to powinno pobudzić lubuską gospodarkę.