2 listopada 2022 roku to przełomowa data dla zielonogórskiego szpitala i całej medycyny dziecięcej w naszym regionie. Dokładnie tego dnia ruszyła bowiem wielka przeprowadzka przyszpitalnych oddziałów do Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. Pierwszymi pacjentami przeniesionymi do nowej placówki są mali podopieczni Klinicznego Oddziału Neonatologii.

A wśród nich Nikodem oraz jego mama Monika Kąkolewska.

Warunki są najlepsze jakie mogą być. Jesteśmy tu chwilę, ale wszystko widzę jest przygotowane pod rodziców. Jest fotel do karmienia, łóżko dla mnie. To jest dla mnie najważniejsze, że mogę być z dzieckiem.

Kliniczny Oddział Neonatologii jest pierwszym, który zdecydowano się przenieść do centrum. W kolejnych tygodniach taki sam los czeka pozostałe oddziały dziecięce oraz położniczo – ginekologiczne. Mówi lek. Marzena Michalak – Kloc, kierownik Klinicznego Oddziału Neonatologii.

Nowy lokal pozwoli nam na zwiększenie liczby stanowisk intensywnej terapii. Poprawiają się również warunki dla rodziców. Zwłaszcza dla tych z odległych miejsc województwa.

W sumie w Centrum Zdrowia Matki i Dziecka przygotowano 150 łóżek. Mówi dr Marek Działoszyński, prezes Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze.

Pierwsze oddziały kliniczne zostają przenoszone łącznie z personelem i pacjentami. Pracujemy nad tym od kwietnia, kiedy to pożegnaliśmy pacjentów covidowych. Ogromna praca naszego całego personelu, która nadal trwa.

Dodajmy, że koszt inwestycji to 150 milionów złotych. Zakup samego sprzętu to ponad 35 milionów złotych.