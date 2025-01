20 stycznia województwo lubuskie jako jedno z pięciu rozpocznie dwutygodniowe ferie zimowe. Nie wszyscy wyjadą na wypoczynek, część młodych ludzi spędzi dwa tygodnie w domach.

Wolny czas od nauki dzieci i młodzież spędzą też na półkoloniach. Taką ofertę jak co roku ma Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Półkolonie odbędą się w dwóch turnusach. Pierwszy od 20 do 24 stycznia i drugi od 27 do 31.01. O szczegółach mówi Robert Jagiełowicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze.

Jeszcze zostały drobne miejsca, serdecznie zapraszamy, bo to ciekawa oferta sportowo-rekreacyjna dla dzieci. Sporo się dzieje. Jest dużo pływania, dużo zajęć na sali. Dzieci spędzą ten czas bardzo aktywnie.

Półkolonie trwają od 7:30 do 15:00, organizowane są z myślą o dzieciach z roczników 2014-2018. Szczegóły na stronie zielonogórskiego MOSiR-u.