– Sam mówiłem, że Rada Dzielnicy powoli wyczerpuje już swoją formułę – przekazał nam w Rozmowie na 96 FM Sebastian Jagiełowicz, przewodniczący tego organu. Dodał, że problemy związane z połączeniem miasta i gminy zostały w dużej części już rozwiązane.

Do momentu formalnego zamknięcia statutu Dzielnicy Nowe Miasto, zarząd nadal pełni swoje obowiązki.

– Trochę tych zadań było, dużo dobrego udało się zrobić. Teraz trzeba skupić się nad wzmocnieniem roli sołectw – dodaje Jagiełowicz. Przypomnijmy, że Radę Dzielnicy ma zastąpić Rada Sołtysów, która ma już za sobą pierwsze spotkanie.

To już prawnicy muszą się w tym zakresie wypowiedzieć, czy można ubrać to formalnie jako radę, jako organ który będzie działał w zdefiniowanych ramach prawnych. Sołtysi i rady sołeckie są powołane zgodnie z ustawą. Jest to fajny organ konsultacyjny w każdym sołectwie.