Rusza projekt pod hasłem “Odbudowa ekosystemu i różnorodności biologicznej rzeki Odry”. Realizacja programu będzie kosztowała 14 milionów złotych. Udział w projekcie wezmą wszystkie województwa, przez które Odra przepływa. W tym Lubuskie.

Wojewoda lubuski Władysław Dajczak cieszy się, że Odra będzie odratowana.

Chcemy, żeby ta rzeka wróciła do swoich funkcji. Odbudować jej ekosystem, doprowadzić go do czasu sprzed katastrofy.