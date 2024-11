Rozpoczęły się zapisy na 11. Bieg Jeża w Parku Tysiąclecia. Duże jeże będą miały do pokonania dystans 3 kilometrów. Dla małych jeżyków, w odpowiednich kategoriach wiekowych, przygotowano 4 krótsze trasy.

Mówi Radosław Brodzik, organizator wydarzenia.

Na stronie zielonogórskiego schroniska i w mediach społecznościowych na stronie “Bieg Jeża” znajdziecie link do zapisów. Te odbywają się przez stronę super-sport.com. Prosimy o to, aby od razu wpłacać wpisowe, bo pozwoli to nam zamknąć listy startowe. Zapraszamy 16 listopada od godziny 10:30 do 13:00 duże i małe jeże w kolorowych przebraniach.