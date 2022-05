Ruszyły matury. Na pierwszy ogień tradycyjnie język polski w formie pisemnej. A tam nieoficjalnie mówi się o niespodziankach tematycznych. Jak podają użytkownicy niektórych mediów społecznościowych tegoroczni maturzyści mieli do wyboru aspekt tradycji w odniesieniu do “Pana Tadeusza” oraz relacje z drugim człowiekiem jako źródło szczęścia w oparciu o “Noce i Dnie”.

Tylko w Zielonej Górze, w szkołach średnich prowadzonych przez miasto, do tegorocznego egzaminu dojrzałości przystępuje około 1500 maturzystów. Blisko 900 z nich to uczniowie liceów ogólnokształcących. Pozostałe osoby uczęszczały do techników.