Nie ma wakacyjnej nudy w Zielonej Górze. Bo czas wolny można spędzić na przykład spacerując. I to wyjątkowym szlakiem, bo śladem wytwórni i wytwórców trunków niebanalnych. A tych w naszym mieście nie brakuje. Na wspólne przechadzki zabiorą nas przewodnicy z Lubuskiego Stowarzyszenia Przewodników.

Tradycje winiarskie – to jedna z wizytówek Zielonej Góry. Są one na tyle interesujące, że w poznaniu ich tajników nie przeszkodziła nawet pogoda. Co zatem można było zobaczyć podczas środowego spaceru szlakiem trunków niebanalnych? Mówi Benedykt Szafrański, przewodnik turystyczny.

Chętnych do wspólnego spacerowania nie brakowało.

Przechadzki z przewodnikiem są bezpłatne i odbywają się w każdą wakacyjną środę. Tematem spaceru zaplanowanego na 21 lipca jest przyroda Zielonej Góry.