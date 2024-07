Zielonogórski Ośrodek Kultury wraz z partnerami zaprasza na kolejną edycję Lata Muz Wszelakich, które ruszyło we wtorek 2 lipca i potrwa do końca wakacji. Do wyboru do jest 150 wydarzeń w 60 dni. Pierwsze już za nami – na dobry początek postawiono na “Pub quizy”. Te odbywać się będą w każdy wakacyjny wtorek i czwartek.

Co jeszcze jest w planach podczas pierwszego tygodnia? Między innymi bezpłatny spacer z przewodnikiem. Będzie się działo także w czwartek 4 lipca – mówi Weronika Bożejko z Zielonogórskiego Ośrodka Kultury.

Zaczynamy potańcówkami. Ta w Parku od 17.30. Parkiet czeka, już przetestowany, wstęp jest bezpłatny. Co czwartek zapraszamy również na Plac Teatralny. Tam wydarzenie “Odwiedziny w urodziny”, tym razem świętujemy nasze urodziny, czyli ZOK-u.

Co dalej? W piątek będzie można wybrać się w świat “Bajek, bajd i banialuk”.

Odbywają się one przed południem, o 11, na Placu Teatralnym. Wróciliśmy do wcześniejszej godziny, bo takie były głosy. W piątek natomiast wernisaż w Centrum Przyrodniczym, mamy też piątek z planszówkami, familijne kino letnie oraz potańcówkę.

A co w weekend? W sobotę spacer z przewodnikiem po Muzeum Etnograficznym w zielonogórskiej Ochli. W tym tygodniu tematem przewodnim będzie kultura bukowińska. O 17 natomiast warto wybrać na koncert Orkiestry Dętej Zastal – mówi Bożejko. Albo do Piekarni Cichej Kobiety, bo tam również będzie muzycznie.

Pierwszy Koncert zagra Magda Magic Piskorczyk, nominowana do Fryderyków. O 21 mamy też imprezę “depechową” w Cafe Noir. W niedzielę natomiast “Dobre, smaczne, bo lubuskie” w Ochli.

Szczegółowy harmonogram wszystkich wydarzeń w ramach Lata Muz Wszelakich znajdziecie na stronie Zielonogórskiego Ośrodka Kultury.