Nowy rok szkolny to nowa edycja programów edukacyjnych, organizowanych przez lubuskie oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jednym z nich są „Lekcje z ZUS”. Ich celem jest wprowadzenie uczniów szkół ponadpodstawowych w świat ubezpieczeń społecznych.

Skąd biorą się renty i emerytury? Dlaczego warto opłacać składki? Jakie świadczenia można otrzymać z ZUS? Jak założyć własną działalność gospodarczą? To tylko niektóre pytania, na które odpowiedzą „Lekcje z ZUS”. O szczegółach mówi Agata Muchowska, rzeczniczka ZUS w regionie.

Jest to cykl czterech zajęć, podczas których uczniowie poznają tajniki ubezpieczeń społecznych, które będą im towarzyszyły przez całe życie. ZUS zapewnia niezbędne materiały szkoleniowe, które są dostępne w formie papierowej bądź elektronicznej na stronie zus.pl, a także pomoc merytoryczną w postaci szkoleń dla nauczycieli. Zwieńczeniem „Lekcji z ZUS” jest Olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Udział w niej nie tylko pozwala zweryfikować zdobytą wiedzę ale jest także okazją do zdobycia cennych nagród, a wśród nich również indeksów wielu uczelni. Zgłoszenia do Olimpiady ZUS przyjmuje do 25 października.