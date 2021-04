Ruszyła kolejna edycja budżetu obywatelskiego. Projekty można zgłaszać od wczoraj, czyli od 19 kwietnia do 2 maja. Następnie pomysły zielonogórzan zostaną poddane głosowaniu. Ze względu na pandemię odbędzie się ono online.

Pula budżetu obywatelskiego to 6,5 mln złotych. Żeby jednak otrzymać jakiekolwiek środki finansowe na realizację projektów – trzeba spełnić kilka warunków. Po 1 wszystkie projekty muszą być zrealizowane na działkach należących do miasta. Po 2 powstałe projekty mają być ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców.

Za pomocą specjalnego formularza mieszkańcy mogą zgłosić swój projekt. Wystarczy podać tylko tytuł zadania, krótki opis, charakterystykę oraz uzasadnienie celowości tego projektu, szacunkowy koszt. Jak również dołączyć listę poparcia, którą można dołączyć do wniosku w formie skanu lub zdjęcia.

Zielona Góra jest jednym z pierwszych miast w Polsce, które realizowały i nadal realizują zadania w ramach budżetu obywatelskiego. I tak już od 2013 roku. Póki do tegorocznej edycji nie wpłynął jednak jeszcze żaden wniosek.

Mieszkańcy dzwonią, dopytują. Gdzie mogą znaleźć formularze. Jak to wszystko wygląda. Podejrzewam, że mieszkańcy na ten moment jeszcze zastanawiają się, co by chcieli zgłosić. Naradzają się w grupach osiedlowych. Żeby zadanie było jak najbardziej powszechne dla całej społeczności.