Rozgrzewajcie biodra – finał turnieju tanecznego Tancbuda Challenge już się zaczął! Tancerze i tancerki z całej Polski są w Zielonej Górze, by poczuć prawdziwy dreszczyk zdrowej rywalizacji. A jest o co walczyć: na nagrody dla zwycięzców przeznaczono blisko 30 tysięcy złotych.

Forma turnieju jest hybrydowa, tak jak miało to miejsce rok temu.

– Bardzo długo nie można było zdecydować, czy ten turniej w ogóle się odbędzie. Cały czas byliśmy w lockdownie i w zasadzie realizacja takiej imprezy była niemożliwa – mówi Filip Czeszyk, współorganizator Tancbuda Challenge. Wraz z końcem kwietnia zostały zniesione obostrzenia. Organizatorzy dostali zielone światło. Postarali się, by turniej został wcielony w życie.

Uczestnicy mieli możliwość zadeklarować wzięcie udziału już na początku maja, poprzez wysłanie krótkich filmików z pokazem swoich umiejętności. Do gali finałowej kwalifikuje się 16 najwyżej ocenionych przez jury tancerzy i 4 ekipy taneczne w każdej kategorii. Ku zaskoczeniu organizatorów piąta edycja turnieju okazała się rekordowa. Zgłosiło się prawie 1,4 tysiąca talentów.

Kategorie turnieju to hip-hop, crew showcase, house oraz breaking. Podzielone zostały na podkategorie wiekowe. Nieustannie trwały starania, by z zagranicy sprowadzić jednego z jurorów: Andreya Stylez Onoprienko.

Skład sędziowski jest na bardzo wysokim poziomie. – Wybraliśmy topowych tancerzy i choreografów polskich do oceny tych kategorii. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z nimi. To jest naprawdę profesjonalne jury – przekonuje Filip Czeszyk.

Znany zielonogórzanom Rademenez także angażuję się w inicjatywę Tancbudy. – Pamiętajcie, że organizujemy to dla was, w takiej formie, jak to tylko możliwe i zrobimy wszystko, żeby za każdym razem jeszcze bardziej was zaskakiwać – tak na Facebooku pisze Radosław Blonkowski. Jest współorganizatorem imprezy.

Finał Tancbuda Challenge odbywa się w sobotę 29 maja oraz w niedzielę 30 maja. Zmagania tancerzy można śledzić online, w social mediach na platformie YouTube oraz oficjalnym fanpage’u turnieju: https://www.facebook.com/TancbudaChallenge/

Autorka: Kinga Tajchert