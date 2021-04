Wodociągi Zielona Góra informują o wymianie sieci azbestocementowej przy dwóch ulicach. Prace przy Morelowej i Wąskiej prowadzone są bezwykopowo, co pozwala uniknąć dodatkowych utrudnień.

Modernizacja obejmuje wymianę około 1 kilometra sieci wodociągowej i ponad 70 metrów przyłączy do poszczególnych budynków. Jest to kolejny etap prac dotyczących wymiany sieci azbestocementowej. Koszt inwestycji to 740 tys. złotych. Prace mają potrwać do końca czerwca.

źródło: Wodociągi Zielona Góra