PEŁNIA księżyca !!! To czas pobudzenia, rozładowania, ekspansji na zewnątrz, wzmożonych działań. Możemy być bardziej emocjonalni, rozdrażnieni, impulsywni. Trudne stany i emocje mogą dochodzić do głosu. Procesy w czasie pełni są intensywniejsze, głębsze. Księżyc w pełni rzuca światło na to co zazwyczaj jest ukryte, niewidoczne, nieświadome. Wiele osób miewa niezwykle sugestywne, niemal prorocze sny, wizje oraz marzenia. Jest to czas niezwykle cenny dla medytacji, poznania swojej podświadomości, ...