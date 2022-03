Trwa nabór na nowy rok szkolny do zielonogórskich żłobków miejskich w Zielonej Górze. Przygotowanych zostało ponad 250 miejsc. Co ważne – rekrutacja ruszyła 1 marca i potrwa przez cały miesiąc.

Które placówki prowadzą obecnie nabór? O tym Lidia Gryko, zastępca naczelnika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych w naszym mieście.

To jest żłobek nr 1 przy ulicy Wandy, nr 4 przy Wiśniowej oraz nr 7 przy Braniborskiej. To są trzy miejskie żłobki, które już zbierają wnioski od rodziców. Wnioski można złożyć osobiście lub zanieść do żłobka pierwszej preferencji.