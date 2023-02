Co środę chętni seniorzy mogą wziąć udział w zajęciach z nowej technologii w Mediatece Góra Mediów. Spotkania, które przybliżają działanie, m.in. laptopa i smartfonów, prowadzi Natalia Dyjas-Szatkowska.

To już kolejna edycja zajęć komputerowych dla seniorów, które odbywają się w zielonogórskiej mediatece. Od nowego semestru prowadzone są dwie grupy – początkująca i zaawansowana. Więcej o warsztatach „Nowe technologie bez tajemnic” mówi Magdalena Faron, koordynatorka Mediateki Góra Mediów.

Mamy zorganizowane dwie grupy. Osoby, które mają bardzo małe doświadczenie i umiejętności w obsłudze komputerów, laptopa czy też smartfona i oczywiście to jest dla grupy początkującej – wszystkie tajniki od podstaw dosłownie – jak założyć konto pocztowe, jak posługiwać się kontem w Narodowym Funduszu Zdrowia, czyli e-pacjent, albo załatwić najważniejsze sprawy urzędowe.

Grupa seniorów, którzy znają już podstawy obsługi laptopa i Internetu, będzie mogła swoje umiejętności rozwinąć.

Druga grupa bardziej zaawansowana może już więcej poznać tajników, może od osoby prowadzącej dowiedzieć się, jakie strony internetowe są interesujące, pomocne, jak sprawdzić rozkład jazdy, np. naszych linii miejskich autobusów. Czyli wszystko to, co jest potrzebne w codziennym życiu, a z czym sobie seniorzy nie dają do końca rady.