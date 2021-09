W sobotę, 4 września rusza Winobranie. Świętowanie dni miasta to także jednak utrudnienia w centrum Zielonej Góry. Niektóre parkingi już są wyłączone z użytkowania. Szczegółowe informacje poniżej.

W dniach 01.09. – 15.09.2021 r. – Plac Bohaterów i parking pod Centrum Biznesu oraz ulice Plac Bohaterów, Kazimierza Wielkiego (od galerii do ulicy Plac Bohaterów) i Alei Niepodległości (od ul. Plac Bohaterów do ul. Bankowej) – w związku z działaniami parku rozrywki.

W dniach 01.09. – 15.09.2021 r. – Plac Bohaterów, Aleja Niepodległości (od ulicy Kupieckiej do ulicy Bankowej), dr Pieniężnego (od ul. Kazimierza Wielkiego do końca budynku muzeum), Kupiecka, Żeromskiego, Mickiewicza (od ul. Żeromskiego do ul. Mariackiej), Stary Rynek, Pod Filarami – w związku z organizacją i przeprowadzeniem Jarmarku Winobraniowego.

W dniach 03.09-12.09.2021 r. – ulice Kasprowicza i Plac Powstańców Wielkopolskich – w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem imprez na Scenie Winobraniowej.

W dniu 04.09.2021 r. od godz. 15:00 do godz. 20:30 – częściowo ulica Bohaterów Westerplatte (od ul. Ułańskiej do ul. Kupieckiej), w godzinach 16:45-17:30 oraz 18:45-20:30 – ulice Ułańska, Al. Niepodległości, Bankowa, Bolesława Chrobrego, Plac Matejki, Kupiecka (od ul. Kopernika do ul. Podgórnej), Drzewna, Plac Pocztowy, Jedności, Reja, Wojska Polskiego (od ul. Reja do ul. Kupieckiej) – w związku z organizacją 36. Nocnego Biegu Bachusa oraz Drużynowego Biegu Winobraniowego o Puchar Gazety Lubuskiej.

W bezpośrednim sąsiedztwie imprez winobraniowych będą funkcjonowały następujące parkingi samochodowe: przy Gazowni, przy Filharmonii Zielonogórskiej, przy ulicach Ciesielskiej, Kupieckiej, Drzewnej, Chopina oraz Niepodległości (od Bankowej do Ułańskiej).

Autokary wycieczkowe będą mogły korzystać z parkingu pod Centrum Rekreacyjno[1]Sportowym przy ulicy Sulechowskiej (przez cały okres Winobrania).

Winobusy będą rozpoczynały kursy z zatoczki autobusowej przy Placu Powstańców Wielkopolskich (przy Filharmonii Zielonogórskiej).

Postoje Taxi z Placu Powstańców Wielkopolskich oraz Placu Bohaterów w dniach 31.08. – 15.09.2021 r. zostają przeniesione na tymczasowy postój zlokalizowany na parkingu przy Gazowni.