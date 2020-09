Utrudnienia drogowe w Zielonej Górze wiążą się nie tylko z Winobraniem. Dziś, 7 września, rozpoczyna się remont ulicy Energetyków. Z tego powodu przygotowano zmianę organizacji ruchu w obrębie tamtejszego marketu.

Być może dziś część ulicy nie będzie jeszcze zamknięta, ponieważ najpierw wykonawca robót zajmie się pracami rozbiórkowymi. Należy jednak już nastawić się na zmiany.

Przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że podczas robót budowlanych zamknięta będzie południowa jezdnia ulicy Energetyków na odcinku od ulicy Zjednoczenia do wjazdu do marketu Tesco. W związku z tym będziemy poruszać się tylko jezdnią północną. Będzie przejazd przez pas rozdziału, zaraz za skrzyżowaniem z ulicą Elektronową. Podczas trwania robót wyłączymy sygnalizację świetlną, toteż trzeba będzie na to bardzo uważać. Będzie zawężony przekrój jezdni, w związku z czym ruch będzie powolniejszy. W pierwszej fazie remontu z marketu będzie można wyjechać tylko w prawo. Natomiast etap drugi się zmieni – będzie wyjazd tylko na wprost i w lewo, nie będzie wyjazdu w prawo.

Pierwszy etap prac budowlanych ma potrwać dwa miesiące. Po tym czasie, do końca roku, planowany jest etap drugi. Remont ulicy Energetyków poprawi bezpieczeństwo ruchu na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną.

Dzisiaj to działa w systemie dwufazowym, czyli kiedy na przykład skręcamy w lewo z Energetyków w Elektronową albo z Energetyków do Tesco, tak naprawdę nie mamy wydzielonej fazy do skrętu w lewo. Czyli zawsze musimy patrzeć, czy ktoś nie jedzie z naprzeciwka, a tam mamy dwa pasy ruchu na wprost, naprzeciwko wlotu, w związku z czym jest to zawsze niebezpieczne. Po rozbudowie południowej jezdni ulicy Energetyków wydzielimy dodatkowy pas do skrętu w lewo i dzięki temu będziemy mogli wydzielić dodatkową, trzecią fazę dla skręcających w lewo. Będzie się włączać tylko wtedy, kiedy pojazdy będą ustawione na lewym pasie ruchu.