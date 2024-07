Od dziś (tj. od 1 lipca) można składać wnioski o trzysta złotych w ramach programu „Dobry Start”. Przypomnijmy, to pieniądze, które rodzice mogą przeznaczyć na wyprawkę szkolną dla dziecka.

Ze wsparcia mogą korzystać uczniowie do 20. roku życia. W przypadku osób z niepełnosprawnością, świadczenie jest wypłacane dla osób do 24 lat. Na co można dokładnie przeznaczyć pieniądze? Pytamy Agatę Muchowską z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Zielonej Górze.

Takie pieniądze można wydać na wszystko, co jest związane ze szkołą, więc na podręczniki, zeszyty, przybory szkolne. Wyprawki nie dostaną rodzice dzieci, które uczęszczają do przedszkoli lub żłobków bądź studenci. Wniosek można złożyć wyłącznie elektronicznie.

W ubiegłym roku w naszym regionie ZUS wypłacił ponad 120 tysięcy takich świadczeń. – Są one bardzo potrzebne – uważają zielonogórzanki, z którymi rozmawialiśmy.

Na pewno pomoże, chociaż za tę kwotę trudno skompletować całą wyprawkę. Jako matka tró jki dzieci wykorzystuję kwotę na zakup plecaków. Odkąd weszło te 300 złotych, czekam na tę kwotę. Jest bardzo pomocna.

Wnioski do program “Dobry Start” można składać do końca listopada.