Można odliczać już godziny! O 16:30 Marwis.pl Falubaz na toruńskiej Motoarenie wspólnie z eWinner Apatorem otworzy PGE Ekstraligę 2021. Na co stać „Myszy”?

Zielonogórzanie, jak i toruński beniaminek to wspólnie z grudziądzanami ekipy, których – zdaniem ekspertów – czeka w tym sezonie trudna walka o utrzymanie. Mówi Piotr Żyto, trener Falubazu.

Lubię mówić o faworytach do spadku. W zeszłym roku też tak mówili działacze i jakoś tak się nie spełniło. Każdy może wygrać z każdym i to jest najpiękniejsze. Co do faworytów, to myślę, że Leszno dalej jest mocne. Nie ma Kubery i Smektały, ale jest Doyle. Mocny będzie też Wrocław, bo doszedł Łaguta. Mają wyrównany skład. Co do Gorzowa, to może być różnie. Każdy mówi, że są trzy drużyny, które powalczą o utrzymanie. Każda z tych drużyn zrobi wszystko, żeby napsuć krwi faworytom. Po 4-5 kolejkach będzie można mówić coś o sile poszczególnych drużyn.