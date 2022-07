Na swoim koncie ma współprace z największymi polskimi gwiazdami muzyki. Grupą Lemon, Darią Zawiałow przy płycie “A Kysz” czy z Mrozem przy jego albumie “Zew” Teraz Piotr Rubens Rubik postanowił wziąć nie tylko gitarę, ale i wokal w swoje ręce.

Od tegorocznej wiosny możemy słuchać jego najnowszej EPki “Wynoszę się” z której pochodzą dwa znane wam już z naszej anteny single “Wszystko Ok? i “Nie potrzeba dziś nam” Rubens już teraz zapowiada, że jesienią tego roku ukaże się jego pełnoprawny debiutancki album.

Nie da się ukryć, że piosenka “Wszystko ok?” jest motorem napędowym dla artysty tym bardziej, że jest to jego pierwszy nagrany utwór, a sam sukces utworu jest inspiracją do dalszych muzycznych działań. Rubens często podkreśla, że dla niego inspiracją jest Leny Kravitz i tak jak amerykański muzyk on sam chcę być sterem, żeglarzem i okrętem. Oczywiście artysta dopuszcza do współpracy innych muzyków.

Teraz nadszedł czas na wydanie pełnoprawnej płyty, która ma ukazać się jesienią, co ciekawe na krążku znajdą się premierowe numery, na playlistę nie trafią utwory z ostatniej EPki “Wynoszę się”

Piosenka “Jakoś Trzymam się” jest pierwszym singlem zapowiadającym płytę długogrającą. Teraz kiedy rozmawiamy jestem w studio i nagrywam kolejne partie muzyczne na swój najnowszy krążek. Mam nadzieje, że wszystko pójdzie zgodnie z planem i płyta ukaże się jesienią. Zależy mi na tym żeby ten projekt był zamknięty w jednym roku kalendarzowym. Wiosną ukazała się EPka, jesienią pełnoprawny album. Chciałbym żeby był to dla mnie symboliczny rok.

Rubens jest bardzo zapracowanym muzykiem, a jego terminarz jest bardzo napięty.

W zasadzie nie mogę nic więcej dodać, jak to że jest bardzo napięty, nie da tam się już nic wsadzić. Nagrywam swoją płytę, koncertuje wspólnie z Darią Zawiałow, koncertuje ze swoim projektem. Patrze do terminarza i łapie się za głowę, że daje sobie z tym wszystkim radę.

Wstępnie premiera debiutanckiego albumu Rubensa zaplanowana jest na jesień 2022 roku.