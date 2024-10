Przez 6 tygodni, co środę, Lubuski Teatr będzie miejscem spotkań dla młodzieży. Spotkań nie byle jakich, bo skoncentrowanych na poznawaniu siebie w gronie rówieśników. To za sprawą bezpłatnych warsztatów „Idź własną drogą”.

Specjaliści chcą wskazać młodym ludziom sposoby, które pomogą im sprostać wyzwaniom życia codziennego. O szczegółach opowiada Anna Walczak, pedagog.

Chcemy dostarczyć narzędzi, które będą młodym ludziom pokazywać to, co dla nich w życiu jest ważne. Oni będą to odkrywać.