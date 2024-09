Tydzień temu zaczynali naukę w szkole, a dziś uczestnicy Ochotniczych Hufców Pracy z całego regionu zainaugurowali rok szkoleniowy. W Zielonej Górze z oferty kursów korzysta 180 młodych ludzi.

Mówi Karolina Miniach, Wojewódzki Lubuski Komendant Ochotniczych Hufców Pracy.

Przede wszystkim nowy rok to nowe wyzwania. Staramy się odczarować OHP. Jesteśmy młodymi ludźmi, jest nam blisko do naszych uczestników. Staramy się dostosować zawody do rynku pracy.